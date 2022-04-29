截至目前有470萬烏克蘭難民跨越邊境進入歐洲。據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計其中將有超過二百萬為兒童，之中有許多與家人分離或獨自前往。佛教慈濟基金會向聯合國兒童基金會捐贈1000萬美金，為受到影響的孩童們及其家庭提供急需的保護和服務，其中包含識別無人陪伴的兒童、提供心理支援及避免他們受到性剝削和虐待等傷害。

「受到戰爭影響的孩童們急需安全穩定的環境、以及兒童保護、醫療及教育等服務。目前聯合國兒童基金會團隊日以繼夜地在烏克蘭及鄰近的國家，提供難民兒童所需的援助。」聯合國兒童基金會私營部門募款及公共夥伴關係司司長，卡拉．哈達德．馬爾迪尼女士表示，「正因為有如佛教慈濟基金會等組織援助，我們的工作將會繼續幫助到更多的兒童。」

除了支援聯合國兒童基金會的人道主義行動，佛教慈濟基金會也在波蘭境內三個城市，為難民家庭提供賑災物資、心理支持與心靈關懷。慈濟預計將持續擴大援助範圍，計於六月底前，可援助一萬五千位難民。

佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示：「佛教慈濟基金會對烏克蘭及鄰近國家所面臨的人道危機深感憂慮。特別值此困難的時刻，慈濟以不分宗教、種族或文化的精神，持續以行動關懷孩童及其家人的健康與福祉。」

顏博文執行長也指出，人道援助需要政府、企業、非政府組織及在地社區等秉持著慈悲、感恩、尊重與愛齊行，為最需要的人提供援助。因此，佛教慈濟基金會很榮幸能支援聯合國兒童基金會，給那些身處烏克蘭危機中的家庭及孩童提供急需的服務。