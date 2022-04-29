歐盟老大哥德國一向反對以禁運俄國油氣，作為制裁莫斯科手段，但據德國官員透露，蕭茲政府態度出現軟化，準備停買俄國原油，無疑為歐盟祭俄油進口禁令掃除障礙，國際油價29日漲勢再起。

德國對禁運俄國石油亮綠燈，料使全球油市供給更為吃緊，國際油價周四收高，布蘭特期油收漲2.1％，報每桶107.59美元，紐約期油收漲3.3％，以105.36美元作收。周五布蘭特期油和紐約期油分別續漲1.7％、1％。

德國駐歐盟機構代表27日已表態，柏林當局不再反對全面禁運俄國石油，但前提是有足夠時間取得替代的供應源。

歐盟外交人士與官員指出，德國態度丕變，升高歐盟國家同意逐步禁運俄國石油的可能性，最快下周就會做出決定。但歐盟會在多短的時間內停止採購俄油，又是否祭出價格上限或關稅等制裁手段，仍有待協商。美國敦促歐洲盟國，避免採取會導致油價持久上漲的措施。針對找尋俄國原油的替代供應源，德國及其他歐洲國家有了實際行動，讓歐洲禁運俄油的辯論，在近日出現決定性轉變。但外交人士指出，匈牙利、義大利、奧地利、希臘等部分歐盟成員國，對於俄國石油禁運衝擊經濟，抱持戒慎恐懼的態度。

官員透露，柏林當局改變心意，係因與華沙達成協議，未來德國可經由波蘭海港格但斯克（Gdansk），從俄國以外的石油出口國進口原油。

由於德國煉油廠施韋特（Schwedt）受俄羅斯石油公司（Rosneft）控制，牽涉到當地數千人工作飯碗，加上苦無替代油源，成了蕭茲政府接受禁運俄油的最大障礙，與波蘭簽署的協議正好可幫德國解套。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在該部社群媒體發布影片聲明，德國消耗的石油有12％得靠俄國進口，已低於俄烏戰爭前的35％。他說，即便俄國石油巨頭Rosneft停供原油，德國也做好準備，不致給德國經濟帶來災難。