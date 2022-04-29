國民黨高雄巿長人選難產，國民黨高雄市議員宋立彬在總質詢時，拿出「孩子回家吧，我們歡迎你」看板喊話，如果願意宣布加入國民黨，相信很多議員願意來挺他。東華大學教授施正鋒看到陳其邁這件事認為，國民黨在高雄市長一役「怯戰」。不要忘記吳敦義也在高雄當過市長。如今國民黨在高雄竟沒有一個母雞來帶小雞，但孫文學校總校長張亞中等人若能出馬選高雄市長，「都覺得好」。

施正鋒29日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，高雄市議會在質詢高雄市長陳其邁時，國民黨拉出一個大字報，喊陳其邁要不要回來等等，因為他是喝國民黨的奶長大的。他指出，國民黨在高雄市，真的沒有一個母雞來帶小雞，像孫文學校總校長張亞中等人若能參選高雄市長，他都覺得好。

施正鋒接著表示，國民黨現在好像把高雄市當成一個綠營大本營，因而「怯戰」。不要忘記吳敦義也在高雄當過市長，還當了蠻久，還有當年黃俊英選高雄市長時也只輸一點點，中間還有其他效應等等。而藍綠的「大人」廝殺完了以後，這些小雞到時就等著被收割。

另外，施正鋒也提及國民黨桃園市長人選事件，認為國民黨秘書長黃健庭和台北市議員羅智強，隔空喊話，火氣還蠻大的；他建議，自己人事緩則圓，若是到了輿論壓力時，贏了也是慘贏。