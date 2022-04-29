明（30日）受東北風影響，北台灣整天有涼意，高溫約22至24度，基隆北海岸及東半部地區亦有局部短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周日起東北季風增強，北部、東半部地區全天陰雨綿綿，白天高溫僅剩20度，全台有雨的天氣型態將持續到下周二。

中央氣象局表示，明天受東北風影響，北台灣溫度明顯下降，低溫約20、21度，其他地區低溫22至25度；白天高溫部分，桃園以北及宜蘭約22至24度，整天有涼意，竹苗及花東地區高溫略降，約26至28度，中南部地區高溫仍有31至34度，往返南北地區須留意溫度變化。

降雨方面，受鋒面影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，晚起北部地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象局也於晚間8點50分發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚台東縣有局部豪雨發生的機率。

中央氣象局發布豪雨特報。（中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周日東北風強度增強，北部、東半部地區再降溫，白天高溫只有20度，夜間低溫落在17到18度。降雨方面，受南方雲系北移的水氣影響，北部、東半部地區全天陰雨綿綿，中南部地區白天雲量逐漸增多，晚間開始也會有降雨的狀況。

直至下周二，全台受東北季風和華南雲雨區影響，除了迎風面地區的雨勢最為明顯外，中南部不排除有發展較好的雲系移入，帶來局部短時較大雨勢，也因為降雨關係，溫度明顯下滑，各地白天高溫25到26度，低溫降到20度左右。下周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但大氣仍不穩定，容易有降雨發生。