中興大學傳出畢聯會長捲款潛逃醜事。(圖／DCARD)

中興大學傳出畢聯會長捲款潛逃醜事。(圖／DCARD)

台中國立中興大學驚傳畢聯會張姓前會長超收畢業拍照費用，不僅尾款未付，還將學士服80萬押金據為己有後人間蒸發，如今學校畢業生恐面臨領不到畢業紀念冊等相關物品，還必須自掏腰包買二手學士服，畢聯會對此表示已報警處理。

中興大學學生在Dcard貼出畢聯會給畢業生的公開信，內容先向學生道歉，表示5月28日的畢業典禮，應屆畢業生可能沒辦法領取畢業紀念冊與相關紀念物品、溢繳費用，甚至被迫要買二手學士服的窘境。

畢聯會指出，當初與拍照廠商簽約總金額為20萬元，但張姓前會長超收費用，竟收到90萬800元之譜，溢收70萬元，且尾款10萬元至今也未交付廠商。

畢聯會表示，張姓前會長收取了9萬多元的畢業紀念冊製作費，但始終無人知道究竟是何家廠商承辦，一再拖延下，如今也沒有時間製作畢冊，且因張姓前會長失聯，就連這些金額學生恐也無法領回，還被迫購買二手學士服。

畢聯會痛心說明，調閱郵局帳戶後，才發現帳戶內原本應有的172萬餘額，已遭前會長提領一空，一毛不剩，已在月中向警方報案，但司法程序繁瑣，加上遭到捲款潛逃，無法支付廠商尾款。呼籲各班共體時艱，先行分攤相關費用，畢業典禮結束後再退回。

實際查詢學生說法，早在4月6日，張姓前會長對於不實收費等各項問題都跳針甚至不答，態度消極，議會也幾乎沒出席，早已惹得畢代們多有怨言，更在11日直接將帳戶內172萬提領一空後就人間蒸發，不少學生們也大嘆「今年我們學校專門鬧笑話的是嘛」、「校方感覺也沒要積極處理」、「學生會爛就算了，畢聯會再度刷新了我的想像」、「事情發生那麼久，校方卻根本沒凍結帳戶，有夠扯」、「學校是不是要等上媒體才會處理」。