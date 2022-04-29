聯準會（Fed）決策最關注的通膨指標，3月個人消費支出物價指數（PCE）持續大漲，年增6.6%，續寫1981年來最大增幅，10年期美債殖利率升至2.92%。美股早盤開低，道瓊工業指數小跌約44點，那斯達克指數跌約0.2%。

截至台北時間22點03分，道瓊工業指數下跌44.29點（或0.13%），暫報33872.1點；那斯達克指數下跌37.15點（或0.29%），暫報12834.38點；標普500指數下跌24.88點（或0.58%），暫報4262.62點；費城半導體指數上漲2.91點（或0.1%），暫報3059.27點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜暴跌逾12%，特斯拉大漲5.5%；台積電ADR小跌0.03%，聯電ADR下跌0.78%。

美國3月PCE物價指數年增，從2月的6.4%升至6.6%，低於市場預期的6.7%，但仍續創40年來新高；而排除食品、能源等波動較大的核心PCE，則從5.3%降至5.2%，為一年多以來首降。