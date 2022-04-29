女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神更是第一代反骨女神；日前琳妲才因找健身教練互動畫面太18禁引起討論，今（29日）又找來4名辣妹合體熱舞，內衣外穿好身材晃不停，讓粉絲看了受不了。

27歲的琳妲在成為藝人前還只是火鍋店工讀生，2014年經學姊介紹在中職桃猿啦啦隊公開擴編時參加徵選，以亮眼外型和活潑個性成功加入，至今已是許多球迷的啦啦隊女神；平時風格大膽外放，每每上傳各種類型影片都會掀起熱議，今日和4名正妹一起熱舞，火辣畫面超養眼。

琳妲揪4辣妹合體熱舞，畫面超養眼。(圖/ 摘自琳妲-林羿禎IG)

短短15秒的影片中，琳妲和另外4名正妹隨著音樂扭腰擺臀，而5人都穿著短版上衣搭灰色長褲，露出纖細小蠻腰；而琳妲更直接內衣外穿，裡面雖然有灰色小可愛，但雪白雙球上下晃不停，尺度直逼18禁。而琳妲也雀躍地表示，「尬累尬累，謝謝姐姐們配合我餒」，還標記4名辣妹讓更多人認識她們。

15秒性感熱舞片讓大票網友看了都快流鼻血，紛紛激動留言大讚，「太好看了啦」、「每個都超正」、「很好看的舞」、「一群長髮辣妹熱舞，真是香爆」、「太性感了吧」、「只穿內衣這樣晃到我暈了」、「不是才15秒，怎麼看一下就半小時過去了」。