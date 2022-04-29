還是沒能贏球！富邦悍將今天作客台南與統一獅隊展開3連戰，但守備又出現3次失誤，終場以3比5吞下6連敗，戰績2勝14敗續寫開季最慘紀錄。

獅隊前一天才與樂天桃猿打滿12局，雙方大戰5小時11分，最終以8比8握手言和，而獅隊結束比賽後驅車回到台南已是凌晨三點多，加上昨天動用了5名牛棚投手，也讓獅隊居於較不利的位置。

不過富邦沒能把握大好機會，1局下2出局後，陳傑憲安打上壘，林子豪敲出中外野飛球，眼見林哲瑄已就定位，沒想到球卻從手套中掉出來，讓獅隊攻佔二、三壘，接著潘傑楷敲出的滾地球又造成游擊手于森旭失誤，獅隊單局攻下3分。

6局下獅隊又靠失誤開啟得分機會，1出局後林岱安、邱智呈連續安打再添2分；總計富邦先發投手陳鴻文主投6局被敲8支安打，失5分中僅有1責失，吞下本季第2敗。

獅隊先發投手羅昂用118球熱投7局，投出8次三振、1保送，被敲6支安打，只被申皓瑋生涯首支場內全壘打失掉1分拿下3連勝。