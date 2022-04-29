控制慾極強主管逼死人！有正妹在網上分享主管的恐怖行徑，她表示有位50幾歲主管，不管上下班都要公司同仁第一時間回覆主管訊息，某次她因為漏掉主管Line訊息，被主管盯上，並且在某次會議當中，公司所有同仁都被主管要求下載某APP，豈料，卻是惡夢的開始，她周末與男友在一塊時，打開手機，竟跳出「為什麼不回Line訊息」畫面，讓她崩潰直呼「是想逼誰」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示公司有位「掌控慾極強」的50幾歲主管，不管上下班都要公司同仁第一時間回覆主管訊息，有次她被主管質問「為什麼不回訊息」，她勉為其難解釋手機沒有開通知，所以下班無法得知最新消息。

豈料，某日開會時，主管要他們下載某APP，並解仔細盯著每位同仁是否有把該APP加入桌面小工具中，她原本想應該不影響生活便照做，殊不知，有次她和男友晚間吃完飯時，滑開手機想看時間，手機桌面小工具竟跳出「為什麼不回Line訊息」畫面，讓她非常惱怒，直呼主管「周末別吵她不行嗎」，但也不禁「佩服主管堅持不懈的精神」。

主管控制慾太強，她連休假都收到主管訊息，讓她怒罵「想逼死誰啊」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示，「這個紅字跟字體讓我感到憤怒欸」、「這什麼鬼主管？要載什麼鬼 app」、「這應該違反勞基法了吧」、「第一次看到有主管要員工用這個」、「太逼人了吧！這等級高到還會找到這種方式來追殺」、「這是職權騷擾吧」、「這app是拿來毀滅世界的吧！好噁心」、「這個程式是什麼啊！我也想這樣搞我男友」。

不過，另外有網友質疑原PO是在發業配文，「是業配啊」、「業配吧！之前看到有人說發文幫這個打廣告賺錢」、「就算業配，我也覺得這篇業的蠻成功欸」。