屏東一名伍姓男子日前上網徵婚，並直言交往就送iPhone，生子就送北海道房產。一名家住桃園的黃姓女子透過私訊邀約見面，伍男在2人第二次見面便大方刷卡送上手機，事後女方又要求送金戒指遭拒，便將伍男封鎖，男子覺得遭騙，並報警控告詐欺。

伍男透露，4月10日2人在桃園初次碰面，一起吃「海底撈」火鍋，結帳時黃女同意AA制（平分餐費），他心中認為，「這女孩很不錯。」於是4月17日有了第二次碰面。

黃女事前傳訊息問，「吃完飯去買iPhone13好嗎？」伍男覺得這是他自己開出的條件，必須說話算話，於是吃飽飯立刻刷卡3.76萬元，買iPhone 13綠色新機，黃女更主動載伍男去摩鐵。

待4月24日2人準備第三次碰面，黃女事前要求要「一個金戒指作為紀念」，伍男先傳一張戒指照問黃女喜不喜歡，黃女又回傳一張2萬多元對戒照。後來聊到約會要吃什麼，黃女回「車貸還沒繳，沒心情」，伍男追問車貸細節，隨即LINE跟臉書就同步被對方封鎖。

伍男無奈表示，僅有的連絡方式都被封鎖，自己也連絡不上對方，越想越不對，直呼根本是遭騙，氣得報警告女子詐欺，屏東警方也已將案件轉由桃園警方協助偵辦。