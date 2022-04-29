第一保Q1稅後盈餘1.15億元 EPS 0.38元 23:032022/04/29 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一保（2852）董事會通過第一季稅後盈餘為1.15億元，每股稅後盈餘是0.38元。 第一保公告，第一季營業收入為16.69億元，營業利益1.41億元，稅後淨利1.15億元，每股盈餘0.38元。 圓展 首季EPS 0.88元 普萊德科技首季EPS1.25元 #第一保 #稅後盈餘 #第一季 #EPS #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華首季獲利再創高 EPS 3.32元 17:232022/04/29 財經 《其他電子》閎康首季稅前EPS2.56元 寫同期高 08:302022/04/29 財經 瑞興銀去年EPS 0.7元 將配發現金股利0.49元 18:082022/04/29 財經 《電子零件》台達電首季EPS2.33元 今法說聚焦復工 07:472022/04/29 財經 台達電首季獲利 年減8.6％ 04:102022/04/29 證券．權證 陸首季智慧型手機出貨量年減14.1％ OPPO市占居首 11:522022/04/29 財經 13檔Q1財報佳 法人回補 04:102022/04/29 證券．權證 IKKA-KY自結第一季毛利率22％ 創單季歷史新高 13:102022/04/29 財經 缺料改善 立積Q1轉盈 04:102022/04/29 證券．權證 世芯-KY第一季每股淨利6.32元 優於預期 18:122022/04/29 財經 瀚宇博配息2.2元 精成科1.74元 04:102022/04/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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