第一保（2852）董事會通過第一季稅後盈餘為1.15億元，每股稅後盈餘是0.38元。

第一保公告，第一季營業收入為16.69億元，營業利益1.41億元，稅後淨利1.15億元，每股盈餘0.38元。

圓展 首季EPS 0.88元
普萊德科技首季EPS1.25元
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