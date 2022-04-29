家樂福前年收購超市JASONS後，品牌授權今年底到期，歷經1年調查研究，決定打造全新品牌「Mia C'bon」，網羅超過82國、破萬種進口商品，更首聘「虛擬店長」機器人穿梭店內推薦選物；首家門市位於台北天母西路，預計明天正式亮相，年底展店力拼20家。

家樂福於2020年收購Dairy Farm集團在台惠康百貨全部股份，包含199家頂好超市、25家JASONS超市；JASONS品牌授權今年底到期，台灣家樂福總經理王俊超年初便透露，將改名、推出新品牌，朝「比高端超市更好」的方向前進。

如今新名字出爐，叫作「Mia C'bon」，首間門市位於台北天母西路，明天正式亮相；Mia C'bon的名字設計，經內部多次討論，「Mia」讀音近似台語的「東西」，瞬間拉近與台灣消費者之間的距離；Mia C'bon也乘載歐陸血統，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思，象徵Mia C'bon兼具在地又有國際色彩的超市。