香江第一美人關之琳即使年近6旬依舊保養得宜，淡出演藝圈多年的她，一舉一動仍受到關注，近日一組她與友人登山的照片曝光，好狀態令人驚豔不已。

有網友曝光關之琳和友人去爬山的照片，只見她一身休閒、帶著帽子和墨鏡，但難掩巨星風範，看得出她不僅臉蛋，連身材都維持的相當好，完全看不出已經快60歲，好狀態令人稱羨不已。

關之琳爬山近照狀態好。(圖／取自微博)

其實，關之琳和身家逾千億的國巨董事長陳泰銘有過一段情，2015年兩人爆出情變，她面對鏡頭時強調不是分手，是離婚，震驚外界，據港媒報導，他們當年在馬爾地夫辦祕密婚禮，本來計畫領證登記，但之後常發生口角，最後關之琳直接認定分手，對外宣布離婚，但陳泰銘似乎至始至終都沒認她是前妻，而雙方也未對傳言做出回應。

而近來國巨旗下子公司勝麗國際併購同欣電爆出內線交易，創投界名人、富鑫創投董事長邱羅火因此不法獲利90萬元，遭到檢方調查，而陳泰銘也以證人身分被約談，而他也被媒體拍到疑似有新歡，再次登上媒體版面，和關之琳的往事也被重新提起。