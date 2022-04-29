前立委洪慈庸今晚在臉書表示，洪媽晚上因身體不適，快篩後呈現陽性，將做PCR進一步檢測；由於她近期都住台中后里家，自己快篩為陰性，明天將取消陪同夫婿卓冠廷車隊掃街等行程。

洪慈庸臉書全文如下：

慈庸向大家報告，稍早做了快篩結果為陰性。

因為洪媽今天身體不適，到診所就診拿藥後，回家也做了快篩，結果呈現陽性。因為慈庸這段時間為了小鹿上課的事情，多數時間都住后里家中，跟洪媽媽是同住家人，生活起居高度重疊，屬於密切接觸者，所以慈庸也立刻做了快篩，我的結果是陰性。

接下來，洪媽要做PCR檢測，並等待結果，於此同時，慈庸也即刻聯繫暫停接下來幾天的行程，原訂明天上午要到新北板橋向大家推薦 山田摩衣、下午會到樹林和 卓冠廷 一起車隊掃街的行程，也必須取消了！

也請大家不用擔心，慈庸目前身體沒有任何不適或異狀，會依照規定，按部就班做好該做的事情，待在后里家中，也會時時留意家人的健康狀況。

祝福大家都平安健康！