會暈船的人真的不適合偷吃！有名人妻在網上發文，她表示和老公好兄弟偷情一年，好在老公並未發現，但是她最近發現偷情的對象佔有慾越來越強，她和老公拍照時太親密或是恩愛點，對方就會吃醋找麻煩，讓她抱怨兩人曾約好「互不干涉家庭生活，僅維持親密關係」，如今不知道該怎麼擺脫對方。

一名人妻在「匿名公社」發文，她表示和老公的好兄弟偷情了一年，老公依舊不知情，她想到每次個家庭一同出遊，和樂融融的樣子，就會暗自偷笑，但是，她最近發現偷情的對象開始有佔有慾，只要她和老公拍照親密點，或是照片看起來比較恩愛，對方就會吃醋找她麻煩，讓她感到很困惑，並抱怨當初兩人說好「互不干涉家庭生活，僅維持親密關係」，直呼「會暈船的人真的不適合」，但不知道該怎麼擺脫對方。

有名人妻偷吃老公好兄弟，但是偷吃對象佔有慾越變越強，讓她抱怨「會暈船的人不適合」。（翻攝自匿名公社）

文章一出，網友紛紛留言表示，「妳現在越想疏離他他就會黏的越緊」、「只怕暈船之人玉石俱焚，兩敗俱傷」、「上床靠運氣，下床靠智慧，真的要好好處理」、「好兔不吃窩邊草，吃了就別想跑」、「疏遠一點吧！不然會越來越難搞」、「早晚出事，能退就想辦法快退」、「弄不好，什麼都沒了，趁早規劃」。