劉畊宏拉老婆王婉霏、岳母一起直播教健身，創造不少聲量。（摘自抖音）

劉畊宏和老婆王婉霏帶著3個小孩及岳母移居上海後，近期在家直播拍健身影片，自創「毽子操」搭配好友周杰倫的歌曲〈本草綱目〉等歌掀起熱潮，從大陸紅回台灣，和他曾是「咻比嘟嘩」成員的小鐘也跟風拍毽子操影片，也在抖音影片中自彈自唱周杰倫的歌，甚至變魔術，各種「類杰倫」的舉動褒貶不一，有人喜歡也有人酸說「藝術真的不能勉強」、「唱得不錯，下次不要再唱了」等，他對此一笑置之。

小鐘對網友批評，大器回應：「音樂是我的最愛，我唱歌只是抒發我的情感，我就是想要唱，網友意見我稍微看了一下，都笑笑看過，如果網友真的不喜歡的話，我也不可能勉強他們喜歡，我就是唱開心的。」他說未來還打算發單曲留念。他的影片上傳至臉書至今已破3.5萬人按讚，分享高達8800多次，他誇劉畊宏是咻比嘟嘩之光，還搞笑說：「很想蹭他的熱度。」

劉畊宏的毽子操在抖音累計觀看人次已超過1億，單場直播最高曾達4476萬觀看、2億個讚，創下抖音直播最新紀錄，1周漲粉2000多萬，目前已破5600多萬粉絲。日前有大陸媒體訪問劉畊宏，現在人氣正旺是什麼感覺？他回：「沒有感覺，我早就在人生的巔峰了。」他進一步解釋，「我有3個孩子、愛我的老婆、我的爸爸媽媽健康，這不就是我人生的巔峰嗎」？

小鐘見劉畊宏暴紅，大方說替他開心，他覺得劉畊宏的毽子操在疫情期間傳遞正能量，又能幫大家提升免疫力，所以他也跟著跳操：「結果一做，發覺不得了了，差點半條命沒了。」他說毽子操動作看似簡單，但心肺要很強，必須練習一段時間才能完全跟上劉宏的步伐，平時有運動的他，練3天才跟上節奏，「一開始也是跟大家一樣跳不完整首歌，剛開始會『鐵腿』，但只要熬過去，心肺功能也會變得很強大。」

小鐘的毽子操影片在抖音也有46萬人觀看，「大家應該是做了有效，所以一直推薦給朋友」，他現在每天跳操外，也會搭配蔬菜、雞胸肉加一碗飯的飲食控制，1周激瘦2公斤，「做10分鐘等於慢跑2小時，我現在71.6公斤，覺得繼續跳，瘦到71公斤就可以維持下去。」

他說，「咻比嘟嘩有劉畊宏，我覺得也很有面子，抖音全大陸排行第1名，健身操還從大陸紅回台灣。」並透露吳宗憲也替劉開心，「憲哥說沒想到當年的『咻比嘟嘩』，小鐘變成諧星、小馬變成藝術家、劉畊宏還變成有氧天王，他自己則是電商天王，我們原本一個和聲團，大家命運各自不同，實在是太好笑了。」跟劉還有聯絡？小鐘說：「基本上現在已經聯絡不上他了，他太忙、太紅，現在已經不得了了。」