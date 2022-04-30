美國參議員葛瑞姆4月率參眾議員訪台，15日在總統府與蔡英文談話時希望台灣買波音787客機，但這段話只見於英文新聞稿，未見於中文新聞稿；沈富雄認為這是「欲蓋彌彰」！

美國聯邦參議員葛瑞姆於4月率參眾議員訪台，有媒體報導，總統府新聞稿中文部分為「葛瑞姆參議員也提到，在經濟及數位科技方面，臺灣已是美國及全世界不可或缺的夥伴，希望能進一步強化兩國經貿關係」；英文部分為「In economic terms, Taiwan is indispensable to the digital economy for the world and the United States. We hope to strengthen the ties even more economically. We hope you buy the [Boeing] 787 (made in South Carolina).」；二者不同，中文部分刪除了葛瑞姆參議員希望台灣購買波音787客機的內容。

北美司長徐佑典表示，該報導扭曲友我國會議員的原意，傷害台美情誼，意圖破壞外交工作的信任，其心可議。總統府也聲明，平面媒體指涉美參議員要強銷波音飛機，對訪賓不尊重也無助台美關係。

對此，沈富雄29日在《少康戰情室》指出，台灣身處敏感位置，強烈依賴美國，外交部長是鷹派的吳釗燮，這些因素加起來，台灣其實可以不用走得這麼極端。沈富雄進一步說，可以不用把那一段刪掉，因為「欲蓋彌彰」！趙少康認為，基本上美國議員為他的州推銷產品很正常，但總統府新聞稿何必不寫？不寫才奇怪，寫出來很正常，越不寫越覺得奇怪！

（取自總統府官網）