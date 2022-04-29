距離母親節（5/8）僅1個多星期，遠傳friDay購物在母親節前夕祭出精選禮品5折起限時破盤下殺，包含在51勞動節連假期間，將發出5.1折限時折價券，32吋電視折價後免4千元，高島按摩椅也下殺免萬元。遠傳friDay購物觀察，日用家電、科技3C、按摩紓緩、美妝香氛、營養保健等5大類別為站上最熱門贈禮選擇，在站上【送禮館】選購精選商品，免費贈送精緻包裝和客製卡片，並快速到貨送到家。

遠傳friDay購物強調這次檔期不惜血本推出贈禮破盤促銷，包含在緊接而來的勞動節連假（4/30~5/2），將發出5.1折超殺商品折價券，適用範圍涵蓋指定家電、3C、保健品、日用品等精選商品，例如HERAN 禾聯 32吋無邊框液晶電視，折扣後僅3,901元、免4千元；TAKASHIMA 高島QQ按摩椅，折價後9,900元；任天堂Switch Lite掌上型電玩，折扣後價格更只要3,152元，同時間還會加發總值500元折價券，消費滿額就能抵用。

另外每逢周五，遠傳friDay購物也固定推出「Every Friday」限時促銷，精選限量商品全下殺5折，29日推出【日虎】高桶SPA按摩泡腳機，5折價2,499元，【安伯特】mini櫻花無線乾濕兩用吸塵器5折價只要590元。

除此，即起至5月8日母親節，限時特惠商品的部分折扣還低於5折，例如5月1日限定Estee Lauder 雅詩蘭黛棕心鐵粉日限定組，買75ml特潤超導全方位修護露，送同等容量的贈品組，原價11,940元，特價5,150元，下殺約4.3折；華陀扶元堂燕窩雪姬飲禮盒，特價1,188元，更下殺約4折。

讓媽媽能紓解日常疲勞的按摩類產品促銷也不少，像是tokuyo Mini玩美椅PLUS，特價28,900元約下殺5.8折，還加送贈伊聖詩母親節禮盒組(市價4,690元)、Q頸枕；OSIM 音樂花瓣椅特價33,800元，省超過2萬元，加送暖摩枕等贈品，兩特惠品還額外加送5%遠傳幣。

媽媽界最受歡迎的Dyson戴森也有加碼，如購買V12 Fluffy輕量無線吸塵器，特價19,900元，再回饋10%遠傳幣，並加送吸塵器收納架、軟毛吸頭；買Dyson戴森 Supersonic吹風機除回饋10%遠傳幣，還加送收納鐵架。

其他像Apple iPhone SE 128GB手機特價14,580元，較定價便宜近千元；三星 Galaxy Tab A8 (3G/32G) 10.5吋平板電腦，特價6,690元，加送三星無線頸掛式藍牙耳機、收納包、指環支架、奈米噴劑等贈禮。

遠傳friDay購物今年全新推出送禮館服務，購買館內精選商品，不論是JO MALONE 英國梨與小蒼蘭古龍水，或是Lancome 蘭蔻超未來肌因新客組等美妝組合，都會免費提供精美包裝，以及客製化卡片，送禮者可寫上祝福字句，隨同禮物一起送到媽媽手上。

遠傳friDay購物觀察，母親節檔期開跑以來，站上日用家電、科技3C、按摩紓緩、美妝香氛、營養保健等5大類別最為熱銷。像是每年母親節最熱門的美妝品，今年銷售主要仍集中在各大品牌專櫃保養明星商品，以SKII青春露、資生堂百優精純乳霜、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露及ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露買氣等最熱絡。

另隨疫情再起，保健類商品也較去年大幅成長35%，主要集中在增強抵抗力，以及讓媽媽變美麗的保健類商品。

遠傳電信也推多樣寵媽專案，到全台遠傳門市、網路門市申辦指定資費，並搭配三星、OPPO、小米、vivo等知名品牌精選手機，或Apple iPad、Apple watch、Dyson吹風機等專案價通通0元起，再享氣炸鍋等人氣家電5選1免費帶回家，還有機會抽中市價逾萬元Dyson直捲髮造型器，VIP客戶續約指定手機最高再折5,000元。