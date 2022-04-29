歐元區經濟今年第一季雖然持續成長、但動能已見趨緩；此外4月通膨則是再度改寫新高。然而這兩大關鍵數據出爐，也引發外界擔憂，受到能源與食品成本飆漲，該區陷入停滯性通膨的風險已在攀升。

歐盟統計局周五（29日）公布歐元區今年第一季國內生產毛額（GDP）季增0.2％，略低於前一季的0.3％增幅。在歐元區四大經濟體方面，法國第一季經濟陷入停滯、義大利則是萎縮0.2％、西班牙經濟動能也大幅放緩到成長0.3％，德國雖然是唯一擊敗市場預期的國家，不過也僅較前季微幅增長0.2％。該機構同一天還公布4月消費者物價指數（CPI），從前月的年增7.4％再度上升到7.5％，再度刷新歷史紀錄。其中能源價格年增38％、食品價格也強漲9.2％。排除能源與燃料項目後，核心通膨則是從前一個月的2.9％升高到3.5％。

近期能源成本暴增已成為歐元區經濟面臨最嚴重的逆風，儘管中國封城導致供應鏈混亂，也對歐洲企業帶來新的問題。

歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）日前發表演說時警告，能源價格飆漲正降低需求與提高製造成本。他還提到俄烏戰爭也對企業與消費者信心造成衝擊，並造成新的瓶頸，「這些發展都指向歐洲未來經濟成長將趨緩」。

為了遏止通膨續升，該央行先前表示很可能在第三季結束購債措施後，將準備啟動2011年首度升息行動。

雖然自從俄國在2月24日入侵烏克蘭以來，包括德國Ifo與採購經理人指數調查都顯示歐洲經濟韌性比預期強勁。不過戰爭拖的愈久、對歐洲經濟威脅也就愈大。

國際貨幣基金（IMF）本月稍早曾調降今年歐元區經濟成長估值，從1月預估的3.9％下修到2.8％。IMF歐洲部門負責人坎莫（Alfred Kammer）當時還提出預警，表示部分歐洲國家可能面臨陷入溫和技術衰退的風險。