智慧運輸界年度盛事「智慧運輸亞太論壇」(ITS Asia-Pacific Forum)」今年以線上研討會的方式盛大展開，遠傳精準預測國道交通量之AI技術，獲選年度論壇專題發表，為台灣業界唯一代表，展現台灣大數據於智慧城市應用的堅強實力。

遠傳在論壇中分享如何結合5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，協助智慧交通、觀光與疫情研究，助益智慧城市發展，並呼應今年大會主題「ITS Driving for a Better Life」，打造更宜居、智慧、綠能的美好生活。

遠傳表示，該公司致力研發「AI電信數據萃取技術」，透過獨家研發的演算處理將雜訊過濾與排除，解決原始資料數量過於龐大的痛點，提供精準、彈性、即時的人車流分析及預測，有助於優化智慧交通及運輸、智慧觀光等規劃，更可導入於零售商圈人流分析、移動空汙及噪音分析、防災區域人流動向、預測疫情重熱區等多元領域應用。

人潮流向也是疫情發展的重要觀察指標，以遠傳與中研院的合作為例，分析人流慣性模式，協助地方政府觀察疫情即時變化，提前預測熱區，作為防疫決策重要依歸。

遠傳去年亦協助高雄市政府觀光局建置「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，提供各景點即時人流線上查詢，展現防疫的科技力。

在交通治理方面，遠傳近期更首度結合政府公開資料「高速公路電子收費交通資料蒐集支援系統(TDCS)」，透過上游門架交通量、旅行時間、服務區人流等多元資訊整合分析，建立機器學習模型，精準預測未來特定時刻、指定路段的交通量，進而提出增設引道等交通規畫建議，以降低特定道路壅塞。

遠傳自2016年起即與中央與各地公部門、企業界廣泛合作，於交通、觀光、零售餐飲等場域探索各種應用可能。2018年協助嘉義縣府，運用大數據預測台灣燈會的人流資訊，創下台灣大型活動人流分析之先例。

另外，遠傳與北市府合作的「台北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」更榮獲交通部2020年智慧運輸系統發展建設計畫佳作；並逐步拓展大數據分析的多元觸角，無論交通疏導、觀光動線、餐廳選址到夜間公車路線設計等應用，都繳出具代表性的實績。 遠傳表示，未來將持續深耕AI大數據技術，提升公部門與企業決策效益。