皮蛋因外觀和氣味獨特，讓不少人避之唯恐不及。一名女網友分享，最近到超市買盒裝皮蛋，剝開後發現皮蛋上竟布滿了雪花花紋，讓她又驚又喜。事實上，布滿雪花花紋的皮蛋又稱「松花皮蛋」，因皮蛋製作過程中，鹼性物質與蛋裡的氨基酸化合，生成氨基酸鹽，因而出現雪花花紋。

一名女網友26日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片，並透露最近在超市買了一盒6顆裝的皮蛋，隨機剝開2顆後發現，皮蛋的表面上竟布滿了雪花花紋，讓她誤以為是買到了松花皮蛋，甚至特地回廚房確認包裝。

從照片可見，該名女網友拿著的皮蛋表面上，布滿了大大小小的雪花花紋，與皮蛋的亮黑外觀產生鮮明對比，看到這一幕也讓她忍不住興奮直呼，「整顆皮蛋都是滿滿的雪花，好漂亮啊」。

該名女網友剝開另一顆皮蛋，其表面上一樣布滿了雪花花紋。（圖／翻攝自臉書社團我愛全聯-好物老實説）

照片曝光後，立刻引起網友熱議，「好漂亮的松花皮蛋」、「好多松花，賺到了」。也有不少人以為松花皮蛋不能吃，看完留言串悔不當初，「一直以為是鴨毛」、「小時候以為這樣是壞掉了，被我丟掉不少」、「我小時候都以為是發霉，丟了好幾顆」、「我之前不懂也以為長這樣是有問題，結果這種才是極品」。

皮蛋又稱「松花蛋」，其製作方法是用輕鹼的化學物混合石灰泥和米糠包裹在鴨蛋外面，靜置在陰涼處3個月以上，待鴨蛋蛋清凝結為膠凍狀、變成半透明黑色，靜置過程中因鹼性物質與蛋裡的氨基酸化合，生成氨基酸鹽，所以有些皮蛋會出現雪花花紋，該花紋就是氨基酸鹽的「結晶體」。