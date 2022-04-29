東森集團總裁王令麟宣示致力推動ESG，積極參與新北市政府推動的「新北山海造林計畫」，並於29日與新北市農業局、新北市農會共同在新店文山農場帶頭植樹造林。

王令麟表示，東森集團致力環境永續，重視企業社會責任，且東森購物總部在中和、自然美研發中心在深坑，與新北市有著深刻的地緣緣份，與新北市農業局和新北市農會一起種樹，表達東森集團將更多心力投注台灣環境保育的決心，植樹只是一個小小的開始，之後將規劃在文山農場種植200顆牛樟，目標朝種植1萬株樹苗邁進，終極目標是在全台灣各地植樹10萬株。

今年東森集團各個企業都已經開始推動《ESG永續發展元年》，例如自然美的美妝品已執行空罐回收，透過「塑膠減量、循環再利用」，東森購物也推出「循環包裝袋」，鼓勵消費者減塑愛地球。

新北市農業局李玟局長提到，新北市從今年開始從全國推動首創的山海造林，植樹活動要從山區種到海洋，新北市每一年都要種4萬顆樹，減碳40萬噸，目的就是要達到減碳的目標。

新北市農會楊棟樑總幹事表示，文山農場距離台北市開車30～40分鐘，從新店捷運站來到文山農場只要10分鐘，由農會經營20年都不噴灑農藥，屬於有機經營，園區內包含有機茶、植物等有機栽培，所以環境非常優美、生態豐富，近年配合政府發展休閒農業，轉型為休閒農場，目前正舉辦螢火蟲季，接下來6～9月暑假期間有紫斑蝶，今年適逢新北市農會120周年，樂見東森集團本次認捐200株樹苗給文山農場，讓都市森林休憩與生態保育得以發揮功能，為下一代「樹立」好榜樣。