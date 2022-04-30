《洪淑芬辣晚報》

俄烏戰火已持續超過兩個月，美國與北約陸續援助烏克蘭軍事武器；俄羅斯則警告不要向烏克蘭運送更多武器。前民進黨立委郭正亮表示，烏軍不會使用美國提供新武器，他們不會用，所以戰爭不會那麼快結束。烏克蘭總統澤倫斯基講了一句話耐人尋味，他們需要時間學會新的武器，估計到6月中時，可以全力做出反擊。

郭正亮29日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，真正的戰場還是在烏東，目前一般認為戰爭會集中在第聶伯羅地帶，俄軍會從伊久姆南下、馬立波北上會合打第聶伯羅地帶，如果被俄羅斯打下來，就會進入打盧甘斯克，這就是俄羅斯5月9日想要達成的戰果。因為要再擴大，短時間也做不到。

郭正亮接著表示，5月上旬又要打了，烏軍可能會有一個問題，美國提供一大堆美規榴彈砲，烏軍不會用，5月9日之前的戰爭很可能派不上用場，所以戰爭不會那麼快結束，澤倫斯基講了一句話耐人尋味，澤倫斯基說，他們已經得到大量新的武器，可是他們需要時間學會使用，估計到6月中時，可以全力做出反擊。