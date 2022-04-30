知名手遊公司真好玩娛樂公司周姓董事長2014年起涉嫌與愛因司坦金融科技公司林姓負責人共同利用墊高廣告費、製作假廣告費用的方式，支付真好玩娛樂等公司後，再由上述公司抽取6.5至10％處理費，匯入前任郭姓行銷長、周男私人帳戶中，藉此掏空公司約1億400多億元。新北地檢署接獲線報後，昨日兵分13路，搜索周男公司等地。新北地院今晚間11時許也裁定羈押禁見周男、郭女。

新北地院指出，2人涉犯背信罪、證券交易法、洗錢防制法，嫌疑重大且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人之虞，有羈押之必要，因此裁定羈押禁見。

新北地檢署黑金組檢察官周懿君昨日指揮新北市調查處、重案組檢察事務官，持13張搜索票搜索真好玩公司、周男住處，查扣電腦主機、手機、文件等證物，並經新北地院裁准，扣押周男、郭女和林男明下4棟不動產和股票、18個香奈兒等名牌包。

據了解，林男曾任NOWnews今日新聞董事長，多年來抽取處理費，幫助周男等人洗錢，雖然林男收取款項並不多，但是幫助洗錢款項恐不止1億400多億元，而周男、林男和郭女偵訊時皆不否認犯行，由於背後仍涉及其餘不法行為，檢調仍在追查中。

檢方指出，周男等人涉犯證券交易法、洗錢防制法，犯罪嫌疑重大，且有事實認為周男、郭女有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲押禁見，另外林男因無羈押必要，已諭知交保100萬元。