本土疫情升溫，居家隔離人數增多，帶動在家自煮風潮再起。熊媽媽買菜網觀察近兩週站上搜尋「料理包」、「蔬菜」等關鍵字明顯增多。

看好自煮趨勢，服務民眾無接觸採買需求，熊媽媽買菜網設置「防疫專區」，推出「防疫箱」、「蔬菜箱」優惠價，即日開賣，雙北滿499元免運最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家。

特殺破盤商品包手禾言口1元青江菜、9元營養麵條，五一連續假期三天更推出特價雞蛋39元，天天限量開搶。

熊媽媽買菜網近兩週銷售金額增幅85%，以蔬菜箱、即食料理包最為熱銷，針對民眾居家防疫所需商品，熊媽媽推出「料理之王抵家防疫超值組合」包含東森農場料理之王料理包10包，另外搭配新東陽紅燒牛肉、晶華酒店紅燒牛肉麵、日本百年湯淺金萬醬油及水果，原價1,269元，優惠價799元，另外也有料理包搭配雞蛋、紅心地瓜的「料理之王防疫必備組合」，原價1,099元，優惠價549元。

肉品類為主的「營養滿滿防疫超值組合」則包含金園排骨、豐禾鮮物格陵蘭比目魚、臺安醫院鮮蔬珍穀輕食組，原價2,555元，優惠價888元。

至於民生必需的蔬菜類，熊媽媽產地直送「防疫蔬菜箱」包含新鮮蔬菜、根莖瓜果類、菇類、辛香調味類蔬菜，讓民眾可料理不同菜色，原價550元，優惠價450元，「有機蔬菜箱」原價599元，防疫價499元。

東森購物網同步推出「防疫專區」，服務居家隔離的民眾特別規劃5日、10日「防疫關懷包」內含料理包、泡麵、零食、飲料、衛生紙及消毒濕巾等商品，4月30日開賣，特價1,190及2,050元。

針對民眾防疫、提升免疫力需求，東森購物網推薦熱銷商品，例如慈濟靜思書軒所推出的防疫茶「淨斯本草飲」含8種草本有助提升保護力，特價468元，4月29日至5月3日購買最高現折東森幣8%；保健商品「台塑生醫」醫之方緩釋B群雙層錠8+1入組，特價2,591元，醫之方優舒敏益生菌複方膠囊4盒組，特價2,999元。防疫科技商品SHARP夏普奈米蛾眼科技防護面罩2入組，特價2,583元。