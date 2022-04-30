（全台最大Apple iOS App競賽「2022 APP移動應用創新賽」報名期限延長至5月22日。圖／STUDIO A提供)今年邁入第六屆的2022「APP移動應用創新賽」，是Apple認證全台最大iOS App競賽，去年更吸引全台69所大專院校、292件作品報名參加，創下開賽5年以來的最高紀錄。得獎者除有機會獲得MacBook Pro 13吋、iPad Air、AirPods Ｍax等Apple主機及Straight A商品券外，前三名獲獎者還可參加年底於浙江大學舉辦的大中華區總決賽。由於受到疫情影響，為使參賽學生們與教授能獲得更多時間溝通與討論，特別延長報名時間至2022年5月22日23點59分截止，STUDIO A表示，各校APP設計高手們，千萬別錯過這場年度盛會。由Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心(RTC, Regional Training Center)，與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技舉辦的「APP移動應用創新賽」，自舉辦以來，各校反應熱絡參賽人數踴躍，作品囊括能源、環保、健康醫療、智慧城市、智慧物流、智慧交通、與社會服務相關的物聯網、食品安全、大數據/雲端服務等範疇，應用程式基於iOS系統設計開發，並以蘋果公司產品及使用Swift語言為基礎進行開發。報名參加隊伍每組成員含最多3名學生搭配2名指導老師，全台大專、碩士、博士生等大專院校在校生，不論是擁有資訊領域專長或是跨領域學生均可組隊、跨校報名參賽。STUDIO A 旗下校園門市 Straight A今年結合大中華區主辦方，邀請Apple WWDR團隊技術講師，以Apple官方角度為參賽團隊依「輕鬆運用Swift Playground實現創意夢想」、「世界大咖分享」、「以學生成長為中心」等主題課程，分享如何打造出色App 的經驗及介紹2022 WWDC的相關訊息，此外，也將針對報名參賽的學生提供包含企劃書撰寫、產品應用實務、市場行銷策略、App使用者介面優化等多元線上課程，協助學生能將自己的創意具體呈現。2022「APP移動應用創新賽」報名期限延長至5月22日，完成報名並提交企劃書即可獲得參賽證明，7月12日將在逢甲大學進行決賽，入選團隊將於現場展演、答辯及接受評選，預計決選出8組優秀隊伍，特獎為MacBook Pro 13吋512GB(價值45,900)和指導老師6,000元獎金，一獎為 iPad Air Wi-Fi 256GB(價值22,900)和指導老師獎金6,000元，二獎為AirPods Max (價值18,490元)和指導老師獎金6,000元，獲選佳作的5隊均可獲得Straight A商品券3,000元。前三名得獎隊伍，主辦單位將邀請前往參加9月於杭州浙江大學舉辦的大中華區總決賽，各校師生都可組成跨系、跨校隊伍參賽。