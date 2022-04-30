在許多古代名畫上都可見到的乾隆皇御覽用印，亦即一方太獅少獅鈕壽山石璽，今（29）日在香港蘇富比以逾1.53億港元（約台幣5.74億元）成交，由亞洲藏家投得，刷新寶璽亞洲拍賣紀錄，也超越去年香港蘇富比春拍以1.46億港元成交的清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，成為蘇富比史上最高價成交的寶璽。

乾隆皇御寶太獅少獅鈕壽山石璽，鈕雕瑞獸，惟肖惟妙，印面六字「乾隆御覽之寶」。此璽在乾隆年間鈐用於無數古代繪畫之上，如北宋重寶鉅作王希孟《千里江山圖》卷、范寬《谿山行旅圖》軸、郭熙《早春圖》軸等，眾多大師筆下的鉅作，從宋徽宗到倪瓚、仇英、朱耷、郎世寧，一物相連。在藝術市場所見御璽中，論鈐用之頻，無出其右。

蘇富比表示，乾隆即位後承繼了清宮珍翫，此方石璽也擔起記錄內府典藏菁華的責任，為鑑藏寶璽中最具代表性者。從登基初期至1745年《石渠寶笈》初編修竣，鈐印頻繁，印證乾隆皇對於書畫鑑藏的癡迷。

再者，藉著記錄這些傳承數百載的鉅作、鈐蓋他的寶璽，乾隆以印跡宣示對中國歷史的擁有權。

1799年乾隆帝駕崩後，此印藏貯壽皇殿，乃供奉歷代清帝之所。清末動盪之年，逾百年後，寶璽輾轉流落歐洲，1965年在倫敦蘇富比復現，由收藏家吳權投得，自此隱存超過五十載，不為世人所見。