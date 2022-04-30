慈濟秉持大愛精神，提倡環保，熱心公益，形象深植人心，東森購物網投入公益，「愛的早餐」服務至今已16年，東森購物網與靜思書軒合作，今年一月起靜思書軒商品在東森購物網開始上架販售，包含環保日用品、天然素食食品、書籍等250項商品，雙方攜手共同做公益。

近來疫情升溫，靜思書軒主打防疫提升免疫力的「淨斯本草飲」被熱烈搶購。歡慶母親節，靜思書軒加碼推出全館85折起優惠，東森幣最高現折8％，滿額再送靜思袋茶、限量品茗陶瓷杯等。

靜思書軒在東森購物網上架產品從吃的到用的，例如有堅果、紅茶包、益生菌、本草淨皂、唐風杯碗筷等等，品質主打環保材質，食品則強調全素，每一款都精心打造，包裝精緻。

因近期疫情升溫，靜思書軒推出的防疫首選淨斯本草飲格外暢銷，嚴選八種草本成份：艾葉、麥冬、魚腥草、桔梗、魚針草、甘草、紫蘇葉、菊花，多種草本配方，提升保護力，系列產品淨斯本草飲濃縮液、淨斯本草滴露也都成了近期主打商品。

靜思書軒設立以來，推出的產品都以「環保、自然、健康」為理念，其中慈濟三義自然生態茶園所生產之茶品，更是落實有機農法，守護生態平衡。

三義茶園原本是貧瘠廢地，農耕本採哺育生態之責任，秉持有效使用其土地永續及生態護持，採順應節氣與自然界食物鏈循環，有機種植，不施農藥與化肥，扶持土地恢復本具的自行修復能力。取其豆渣發酵後做肥料，採用傳統農耕技法以及自然循環的優勢下，沖泡其味馥郁芬芳、清香怡人，成就靜思茶的高品質，並成功轉型為有機無污染的生態茶園。

體內環保健康，為疫情之下必要需求，每日攝取適量堅果，堅果內不飽和脂肪酸可降低血脂。益生菌補充可改善體內菌叢生態，提高免疫力，增進身體戰備機能。

靜思書軒營運長蔡青兒表示，靜思書軒由靜思志業專款設立，不僅支持著靜思精舍的日常收支，更傳承證嚴法師的思想，期望串起人與人之間無私的愛，為「淨化人心」默默耕耘。

目前靜思書軒在全球有100多家，於台灣的相關門市有75家。靜思書軒販售的產品，有「心靈的環保」可以品讀好書，啟發智慧；有「大地的環保」，如減少消耗地球資源的環保餐具；還有「身體的環保」食品，強調吃得健康，也用得安心。