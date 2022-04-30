台中市鐵路高架化及大智路打通，串聯台鐵前、後站，將東區重新縫合，台中火車站周邊舊城區經濟逐漸繁榮，汽、機車停車一位難求；為滿足民眾停車需求，市府投入3.59億元，在公兒30公園興建地下停車場，市長盧秀燕本月18日主持開工典禮時表示，公兒30公園基地朝多目標使用，後年完工後，將讓逛街民眾與通勤族更加方便、好停車，滿足地方期待。

市長盧秀燕表示，這是她上任以來，市府動工興建的第10座立體停車場，也是縣市合併升格12年以來，東南區第1座新闢的立體停車場。基地朝多目標使用規劃，地面層為共融式公園綠地、兒童遊憩空間，還將打造社區里民活動中心，地下則設置停車場，不僅提供東區在地民眾平日從事休憩活動，也將有效紓解周遭停車需求。

停車場工程基地面積約8000平方公尺，市府規劃興建地上1層、地下3層立體停車場，完工後可提供約208格汽車格、309格機車格；停車場距離台中車站僅約600公尺，下半年將開幕的三井LaLaPort購物商城，距離則約750公尺，步行只需7、8分鐘。

盧秀燕指出，停車場周邊鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場與百貨公司等，完工後將預留26格汽車、7格機車的低碳車格外，因應未來電動車輛產業發展，場內還保留5格汽車及1格機車的智慧充電設施，屆時將視開發需求，逐步完成電動汽機車的智慧充電樁設置，打造更便捷的智慧科技停車場域，響應低碳節能的環保生活目標。

東區公園式地下停車場設計規劃取得銅級綠建築標章、及合格級智慧建築標章，打造綠化融合人文意象停車場。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫說，這是盧市長上任後，第2座結合社區活動中心的公園式地下停車場；建築物規劃取得銅級綠建築標章、及合格級智慧建築標章，建築融入台中火車站人文意象，活動中心外觀設計，有如接續的火車頭及車廂，承載著來往的旅客般賦予連結鄰里交流之重任。

葉昭甫表示，工程規劃將公園地面抬高與挑空，藉此保持室內停車空間明亮、通風，是一座具備環保與創新的地下停車場；台中火車站平均每日有超過5萬旅運人次進出，加上周邊市場、商城，未來可望串連集客效應，帶動城市發展。