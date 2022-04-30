「國民法官」制度將於明年上路，翁德怡在台大開設「國民法官必備之基礎鑑識科學」通識課，希望學生明白，科學調查過程中可能有謬誤，應勇於挑戰權威，引領出調查的其他可能性，避免冤案。

「我對『江國慶』的印象只停留在冤獄、刑求，從沒想過鑑識專家的證詞也是幫凶⋯⋯。」來自不同科系的台灣大學學生，正熱烈討論著25年前的「江國慶案」。這群事發當時還沒出生的大學生，在課堂上得知軍方提交的凶器鋸齒刀與法醫鑑定的被害者傷口形狀、長度皆不吻合，審判過程中卻無人提出質疑，導致年僅21歲的江國慶遭冤枉槍決以後，他們都感到極度震撼，甚至無法想像。

江國慶案：1996 年空軍作戰司令部營區內５歲謝姓女同遭性侵殺害，軍方刑求逼供，江國慶遭冤枉判死。

「開這堂課，不只是傳授司法科學基礎知識，更想藉由讓學生建立『隨時對權威抱持懷疑』的態度，未來如果有機會參與重大刑案審判，就可能阻止冤案發生。」說這段話的，是台大法醫學研究所所長翁德怡，因為「國民法官」制度將於2023年上路，她主動開設這門「國民法官必備之基礎鑑識科學」通識課，希望提供學生系統性的司法科學與鑑識專業知識，以勝任國民法官重責。

這門兩學分的通識課，修課人數上限為130人，但本學期（開課第二學期）竟吸引2450名學生登記搶修，是台大最熱門的通識課之一；開學第一周更有近5百名學生擠進教室想要加簽。

真相只有一個，要靠嚴謹證據拼湊趨近

「真相只有一個，但真相只有加害者與被害者知道，有時甚至連被害者也不知道原因，只能靠科學鑑識盡量拼湊出真相。」翁德怡認為，沒有藉嚴謹程序取得的科學證據，司法審判就難以實現正義。

因此，第一周課程就是「如何取得科學證據」，以著名的美式足球員辛普森殺妻案為例，說明凶案現場遺留大量血跡與鞋印，看似罪證確鑿，但因法醫在發現屍體後10小時才檢驗血液、蒐證過程不慎讓檢體被汙染，導致DNA證據可信度降低，使檢方無法提出能將辛普森定罪的決定性證據。

有法律系學生提問，為何偵辦分屍案時，檢警都會想盡辦法找出全部屍身？翁德怡解釋，屍體的每一部分都可能留有證據，找出愈完整屍身，就代表更接近真相，「這也和司法科學息息相關。」

翁德怡進一步舉例，當法醫解剖遭利刃殺害的遺體時，判定死亡原因與時間只是基本要求，也可能從刀子進入身體的方向、部位、深度等線索，推測凶手是慣用左手或右手、持刀傷人時是出於故意或自衛，這些鑑識中發現的細微差異，都將影響最終審判結果。