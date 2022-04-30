《財訊》報導指出，北極星藥業，寫下台灣生技史上津津樂道的一頁；原本瀕臨破產，因為科技富豪陳賢哲注資1億美元，搖身一變成了浴火鳳凰，4月上旬市值一度衝上990億元，前後不過兩年半的時間。

今年6月上旬北極星將掛牌上市，董事長陳鴻文談起心中的感受，他的大掌朝會議桌一拍，爽朗直白地說：「很爽啊，真的！本來要倒閉耶，倒閉耶！」

根據《財訊》報導，那是2019年中的一個午後，陳鴻文和不算很熟的陳賢哲，參加中國某公司的董事會，會後陳鴻文急著去北極星的成都工廠，滿腦子只想著如何把廠房賣掉，因為年底必須償還的10億元貸款尚無著落。當天沒事幹的陳賢哲跟過去瞧瞧，沒想到這一瞧瞧出了興趣，當場就說可以拿出1億美元。原本陳鴻文只當是玩笑，「從那個下午後，過了一段時間，我才真的知道，北極星應該不用破產了！」

董事會四大戰將 各有所長

《財訊》分析，現在的北極星不為錢愁。截至去年底，帳上現金58億元，5月10日股票定價後，將進行上市承銷，未來3年資金無虞，格局也與2018年資金吃緊前完全不同。

首先，換血後的董事會人選都經過挑選，其中有4位很受矚目。陳鴻文身兼網通公司正文的董事長；陳賢哲曾是松翰的董事長，多年前就慧眼識英雄投資Zoom而暴賺，足見其眼光；楊育民是旅美生技大老、輩分高，對藥物市場和製造都很有經驗。

獨立董事趙應誠也很值得一提，他曾擔任台積電六廠廠長、中國區第一任總經理，服務於台積電近30年，是工廠運作及跨國布局的專家。

《財訊》報導指出，目前人在台灣的陳賢哲，耗費不少心力在北極星，與陳鴻文每週見面2、3次。身為第一大股東，陳賢哲是否下達什麼目標？「就我所知，他要把北極星做大、國際化；台灣太漏氣，沒有一家比較像樣的。他也想做一些有意義的事，濟世救人又可以賺錢，聽起來很普通，但其實就是原始的初衷。」陳鴻文回答。

《財訊》分析，北極星做大的關鍵，是手中的核心新藥ADI-PEG20，反覆錘鍊近20年，經營層認為這個藥會是重磅藥，一旦成功上市，就能夠做大，然後帶動美國、中國、台灣的工廠業務跟著上來。