受TCO臺北市立國樂團之邀，華人世界琵琶名家潘靜、俞嘉、楊惟與鄭聞欣等齊聚臺北，為正如火如荼舉行中的臺北市民族器樂琵琶大賽擔任評審，並連袂前三名得主許妙伊、王楷涵與方永華，聯合舉行「彈心」音樂會，以同臺演出，相互觀摩，見證世代琵琶好手盡出，大賽也成近兩年臺灣國樂界少見盛況。

由TCO臺北市立國樂團舉辦的臺北市民族器樂大賽，至今已經舉辦超過四分之一世紀，是國樂大賽少見在華人世界深具知名度，而且公正、公平，公開的競賽口碑，每屆評審團組成都深具說服力，比賽結果在國樂界深具公信力與影響力。

今年進入複賽的好手來自兩岸三地，堪稱一時之選。其中大陸及海外組包括南京藝術學院青年琵琶教師吳曜蕾，中央音樂學院研究生的胡娉婷，香港演藝學院攻讀音樂碩士學位的梁家洛，中央音樂學院民樂系琵琶演奏專業博士生黃思霖，中央音樂學院研究生樊怡凝，中央音樂學院研究生薛冰倩。

臺灣組好手則有來自國立臺南藝術大學中國音樂學系的方永華，畢業於國立臺灣藝術大學已經開展演奏工作的王楷涵，現就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系的李卿碧，正就讀國立臺灣藝術大學中國音樂學系的莊苑勍，已經畢業於國立臺南藝術大學與國立臺灣藝術大學中國音樂學系研究所的許妙伊以及現就讀國立臺南藝術大學中國音樂學系的郭佳齊。

歷經4/26、4/28競爭激烈的複賽與決賽，「臺灣組」則由「許妙伊」、「王楷涵」與「方永華」拿下前三名，「大陸及海外組」前三名分別為「吳曜蕾」、「胡娉婷」與「樊怡凝」，由現場觀眾票選之「最佳人氣獎」則為「王楷涵」。

4/30「彈心」琵琶名家之夜音樂會則由李英擔任指揮，今年優勝一到三名將在上半場依序分別演出杜咏《尋•耶婆瑟雞》，鄭光智《煙雨含霜》以及劉德海改編的古曲《潯陽月夜》。

下半場更是音樂會亮點，特別為本次比賽和演出來臺的新加坡華樂團琵琶首席俞嘉及旅美琵琶演奏家楊惟，將分別帶來孫晶的《文武雙全》與王丹紅《雲想．花想》，旅德琵琶名家潘靜將帶來邱大成編配的古曲《春江花月夜》，臺灣名家也是臺北市立國樂團琵琶首席，鄭聞欣將演奏吳夣飛傳譜、劉德海演奏譜、高為杰配器的《塞上曲》，為臺北市民族器樂琵琶大賽畫下精彩句點。

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