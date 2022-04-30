你今天吃麵包了嗎？日常果腹方便又口味多元的麵包，要是選錯了品項，不但吃進過多糖分、油脂和香料等添加物，還會越吃越胖，甚至引發過敏造成慢性發炎。營養師以市面上各種麵包分門別類，分享挑選麵包的3大重點。

聯安診所資深營養師徐景宜表示，麵包雖然方便，但其中麩質可能是過敏原；此外，麵包也是精緻澱粉類食品，容易刺激胰島素波動，使血糖快速上升而讓人昏昏欲睡，等到消化後血糖又快速下降，讓人感到飢餓，胃口大開。

徐景宜營養師分析，想要安心吃麵包，下列3個地雷可以事先避免：

→地雷1：引發過敏

營養師指出，並非所有人都會對麵粉製品有反應，但如果吃過麵包後，常有疲倦、拉肚子、心神煩躁等狀況，可透過過敏原檢測，找出是否對麩質過敏，日後挑選麵包品項時，以選擇無麩質或米麵包為主。

→地雷2：過多食品添加物

麵包若是聞起來過於香甜，有可能多加了香精、色素等食品添加物，不僅不易消化吸收，長期過量攝取還可能增加肝腎負擔，對於免疫系統尚未發育成熟的兒童尤其不利，恐造成幼兒過動，甚至還會影響智商和大腦發育。

→地雷3：麵包高溫烘焙 油品若不優易變質

麵包因需高溫烘焙，需要穩定性高、容易塑型、且可增添風味的烘焙用油，如奶油、氫化植物油(人造奶油、 酥油)。但因含有大量飽和脂肪酸或反式脂肪，攝取過多都易增加心血管疾病風險。營養師特別盤點市面上各式麵包的油糖含量，提供挑選麵包參考：

(資料來源/聯安診所資深營養師徐景宜；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●麵包健康吃 口味單純、少餡料可當首選

徐景宜營養師強調，歐式硬麵包大多含油量較低，最好選擇以雜糧、堅果作成的硬麵包，升糖指數也較低，是最健康的麵包首選。

其他如又軟又香的台式軟麵包，如菠蘿、奶酥等用油量相對較高，最好少吃；丹麥、酥皮麵包等裹入大量油脂作成層層酥皮的品項，用油量最高，建議不要選擇為宜。

如果真的想吃一口也無妨。營養師建議，只要做好一天的飲食管理，不要三餐都吃麵包，或是吃了較高油高糖的麵包後，主動減少下一餐的分量及熱量，就可以滿足口慾之餘，也維持健康運作。