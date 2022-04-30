罹患糖尿病後，生活恐怕無法如常人般「性」福美滿？科學家此前即發現，女性的性慾低落問題，或許與罹患「糖尿病」有著密切聯繫。第2型糖尿病患者多有肥胖、飲食不均衡、較少運動習慣等問題，被認為擁有更高的心血管風險，連帶影響微血管功能、導致男性勃起功能障礙等性問題。瑞典最新研究則發現，女性性功能障礙不僅與糖尿病有關，更可能有較高機率罹患「憂鬱症」。

●第1型糖尿病影響女性性功能 研究曝：45%受試者性慾低落

第2型糖尿病多為後天飲食習慣不佳、攝取過量精緻澱粉或肥胖所致。而第1型糖尿病患者的並因多為自體免疫問題，導致胰島細胞遭受破壞，胰島素無法正常分泌所致。患者大多從兒童或青少年時期就發病，且病症無法被治癒，僅能透過藥物與改變飲食、運動習慣加以控制。

(圖/潮健康提供)

瑞典馬爾默大學針對患有第1型糖尿病的女性進行研究，受試者年齡介於45歲至66歲之間。212名女性接受問卷調查，被問及平時的性功能、性慾程度、高潮頻率以及性行為時的疼痛程度。

研究結果顯示，45%受試者有顯著的性功能障礙問題。約33%女性無顯著性興奮感、20%在性行為時出現過度疼痛，而有近25%則認為自己難以達到高潮。此外，更有15%女性曾反覆出現自殘或自殺的想法。縱然在研究期間，受試者皆獲得完善治療，性慾低落的情況仍然存在。

●女性「性慾低落」問題遭忽視？ 糖尿病容易影響「身心健康」？

對此，研究作者Anne-Marie Wangel指出，患有糖尿病的女性較可能出現性慾下降、性冷感、性交疼痛、難以高潮等狀況，從而增加罹患憂鬱症的風險。儘管有可用的治療方法，但女性的性障礙問題往往容易被忽視，或難以被公開討論。

(圖/潮健康提供)

「對於女性而言，關於性方面的議題，通常都圍繞在『避孕』與『懷孕』。」Wangel表示，性功能障礙之所以在女性糖尿病患者中較常見，可能的原因是血糖控制不佳將損害體內的血管或神經，導致流向性器官的血流減少，進而導致高潮困難。

Wangel認為，親密行為顯然對情緒與身體健康有益。性愛有助於催產素釋放，促進卡路里燃燒，增加免疫力與改善睡眠。因此，性生活的缺乏可能與更高的憂鬱症機率有關，而憂鬱症同樣也會影響性慾、造成惡性循環。此外，身體形象問題，和對血糖控制的恐懼，也會影響性行為，以及與伴侶間的親密關係。

「有關單位應更重視女性糖尿病患者的性健康與心靈健康。若長期忽視她們性行為的滿意程度，或是性行為造成的心理陰影，恐怕將成為一大公衛隱憂。」Wangel表示。