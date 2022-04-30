正值春天，舒適的氣溫、盛開的花草，令人感到生意盎然，而如何宅在家也能感受春天氣息？信義居家表示，掌握春天宅的裝修布置元素，在家也能享受春天療癒的悠閒氛圍。

只要掌握幾個元素就能輕鬆將春天的閒情逸致納入屋內有幾個元素，包括植栽綠意、提高照明亮度、改變油漆配色等，若是有裝修預算，還可選擇鄉村風、北歐風等居家風格的家具、壁紙、櫃體做調整變化，鄉村風因壁紙、家具多使用小碎花、草綠、淺綠色等元素，是很直觀的春天風格，而北歐風則因使用大量木質材質，空間又偏向極簡，並慣用綠植妝點，因此也很有春天氣息。

若是有裝修預算，可調整房屋室內的照明設備、或是將牆面進行整理，例如沙發背牆、電視牆重新油漆上色或是搭配櫃體運用，信義居家表示，藉由局部屋況調整，結合引入室外的風景、採光，會讓室內隨著不同時間有不同的光影變化，讓人宅在家一整天都能很療癒。

而陽台則可舖上海島型木地板，放置戶外家具，加上一些盆栽，就很有春天的悠閒氛圍，若是陽台空間有限，也可以在室內空間放置不須全日照的綠植，也會有清新、自然的居家氛圍。

信義居家進一步說明，家中裝潢時也可多運用白、灰、木質色系，或是彩度較低的莫蘭迪色，包括粉錄、鵝黃色等，也可運用油漆將客廳或房間主牆重新上色，就很有重點。現在居家工作的時間增加，花點巧思善用布置軟裝讓家中充滿春天氣息，例如使用棉麻材質的床包、布料，小碎花的餐巾、布沙發等，更換窗簾、抱枕、床包等小變化，輕鬆也能達到春意盎然的療癒效果。