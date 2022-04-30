信義房屋日前參與「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會，響應總統蔡英文希望指標企業以大帶小共同達成2050年淨零碳排目標，更與在場的台積電、台灣微軟等大型企業共同倡議，提出解方，讓地球更美好。

「RA100地球解方」論壇集結媒體、企業、社企跨領域對話，開場有總統蔡英文、美國在台協會AIT處長孫曉雅、立法院聯合國永續發展目標策進會會長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等領袖齊聚談實踐宣言。

去年在第一屆永續設計行動高峰會，總統蔡英文宣布務實、前瞻的規劃2050年台灣淨零碳排的路徑，今年蔡英文表示，將以科技加速台灣能源轉型，接下來台灣會投入氫氣開發、智慧電網等建設，達到2050年發電的結構目標，再生能源佔6成以上、氫氣1成、碳捕捉的火力發電2成，穩健完成能源轉型，現場也呼籲指標企業可以大帶小，共同減緩轉型過程中的衝擊，提升台灣產業的競爭力。

現場共同響應的指標企業有台積電、Acer宏碁公司、台灣雀巢、台灣微軟、富邦金控、慧與科技等，而常年致力ESG各面向的信義房屋也不缺席，信義房屋副總經理周莊雲下午也發表短講「地球解方到ReActions實踐進行式」。

信義房屋如何為地球永續提出行動解方？信義房屋副總經理周莊雲表示，信義房屋以企業倫理為經營核心，合宜對待利害關係人，在創業時就寫在立業宗旨，賺取「適當利潤」而不是以最大利潤為考量，因此永續意識早已存在信義人的DNA裡。

周莊雲表示，信義房屋有近500家直營門市，在與社區深入互動的過程中，發現台灣每一個社區都面臨各自的課題，例如在淡水河附近的門市，可能會察覺有河川保育的議題，近山邊的門市，就會察覺螢火蟲復育的問題，因此信義房屋以17家永續門市作為推廣據點，形塑「一店一故事」的社區服務，依社區居民的需求幫忙換紗窗、友善老人、小孩等。

周莊雲表示，在與外界互動的過程中，也看見他們對永續的共好期盼及能量，已40歲的信義房屋也持續學習，希望帶給客戶、員工、社區「永續好生活」。