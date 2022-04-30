星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、金牛座、射手座、天秤座最懶惰，雙魚常常想依賴別人，金牛除了賺錢其他事情都懶得做，射手則是因為任性而懶惰，第一名的天秤的懶惰程度最驚人，生活態度很佛系，凡事不強求，隨時都看起來懶洋洋的。

▍第四名：雙魚座

雙魚座很愛撒嬌，常常仗著自己看起來可愛又楚楚可憐，許多事情都會要其他人來幫他們完成，他們依賴心很重，懶得親自動手，討厭辛苦、麻煩的事情，而且如果有人願意幫忙，他們會覺得被對方寵愛，因此而感到很安心。

▍第三名：金牛座

金牛座只對賺錢有興趣，所以工作時非常認真，一旦下班就只想窩在家裡的沙發上，什麼事情都懶得做，也懶得出門去其他地方玩樂，假日常常就只想躺在床上一整天，甚至懶得下床吃東西，這種耍廢時光讓他們感到很放鬆。

▍第二名：射手座

射手座喜歡自由自在的生活，凡事以快樂為最終目的，他們往往是因為任性而懶惰，不想做的事情就擺爛，彷彿只要逃避，這件事就不存在。如果不想要打掃，他們就會放任自己偷懶，就算家裡越來越髒亂也無所謂。

▍第一名：天秤座

天秤座生活態度很佛系，很懶得花費力氣追求某個目的，認為凡事不用過度努力就能水到渠成，因此總是看起來懶洋洋的，很少有事情能提起他們的衝勁，只要不會危害到自己或他人，他們就是一路懶到底，什麼都無法激起他們的鬥志。