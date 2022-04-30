隨著台灣愈趨高齡化、少子化，年輕人對房型要求也有所改變。近日有網友好奇詢問，現在8年級生買房偏好哪種房型？底下留言幾乎一面倒，認為是「大樓」和「預售屋」。
這名網友在PTT房屋板發文，稱想了解年輕人購屋趨勢，想知道現在八年級生都買哪種房；他舉例幾種房型「大樓，全新，二房平車」、「大樓，10年內，三房機械車位」、「透天，全新」、「透天，20年內」、「公寓，40年內」。
貼文曝光，掀起網友討論，幾乎一面倒選「大樓」和「預售屋」，網友指出，「認識的年輕人幾乎都想買大樓」、「預售屋，年輕人完全看不上中古屋」、「身邊真的都買預售」、「八年級真的普遍喜歡新大樓，寧願買新的兩房，也不願意買中古三房或是中古透天」。
但有網友解釋也不全是對大樓和預售屋情有獨鍾，而是自備款不足，中古屋貸款成數又低，才退而求其次買預售屋或大樓，「成屋自備有夠高根本拿不出來」、「本來看中古屋但自備款不夠，只好改看預售」。
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