台灣今（29日）新增11974例本土新冠肺炎確診個案，已連續兩天確診破萬，並且新增2例死亡個案，也連帶引起民眾恐慌和快篩試劑搶購潮，然而醫師出身的民進黨前立委沈富雄卻拍胸脯保證，只要每一萬名確診者中重症比率不超過40%、死亡率不超過3%和留意空床率，「大家好吃好睡，不用擔心！」。

沈富雄今（29日）在政論節目《少康戰情室》首先提到，28日（新增確診11353例）和29日（新增確診11974例）確診數都落在11000上下，但在病毒四處傳播的情況下，「這個道理上是不通的」，因此沈富雄直言，目前所顯現的數字是「不真實的」。

沈富雄也批評衛福部長陳時中不僅沒告訴大家連兩日11000上下的情況好不好，卻僅告訴大家「病例數在成長」，讓沈富雄忍不住罵道「廢話！我們大家都曉得它（新增確診病例數）在成長」。

最後，沈富雄拿出了「每百萬人口單日確診圖」，並以香港和韓國經驗，推算出台灣達到高峰單日約會新增13-15萬確診，他也拍胸脯保證，若以當前日增的1萬例作為分母，只要「中重症比率不超過40%、死亡率不超過3%和留意空床率（有多少）」，大家看完之後「好吃好睡，不用擔心」。