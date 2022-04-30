北部工作機會多，但開銷也較大，北漂族也需要在這之間權衡利弊，是否值得為此北上。有名網友近日得知一家台北的公司缺人，月薪能給到4萬，好奇這份薪水「值得北漂嗎？」底下不少網友則搖頭嘆，「4萬別啊，去養房東的」、「活得很痛苦存不到什麼錢」；有人稱，至少月薪要5萬元，才能維持生活品質。

這名網友在Dcard發文，大學讀文組的他畢業有段時間，卻在家鄉高雄找工作不大順遂，現職一個月僅3萬2千元，能爭取到的薪資很有限，要達到4萬感覺十分不容易，而剛好在朋友的介紹下，得知一個台北的公司有工作機會，薪水有望達到4萬元，「如果4萬元，值得北漂嗎？」。

貼文曝光，底下網友幾乎一面倒勸原PO留在高雄，「8千租房子都不夠了」、「十分不建議，4萬在台北會餓死」、「4萬別啊，去養房東的」、「不值得，北部消費又比較高，這樣算下來你只有薪水看起來比較好看」、「租個房子可能就要8000，剛好沒了」、「我年薪130在台北過的很痛苦」、「建議不要，我台北3萬只能持平，活得很痛苦存不到什麼錢」。

另外，不少網友認為來台北工作至少要5萬，才有一定的生活品質，存的到錢，「5萬多才考慮，重點是年薪有多少，如果沒什麼其他獎金的話，我還是不考慮」、「台北起薪要五萬才夠」、「沒5萬絕對不要去，房租交通生活費，台北最不舒服的是通勤」、「薪水沒5萬還是不要去台北」。