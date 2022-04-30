女星謝忻在2019年被爆出和「浩角翔起」阿翔搞不倫戀，流出深情車吻照，從此揹上小三惡名，一度慘到沒工作，儘管靠著努力不懈成功重返幕前，但仍有不少罵聲；近日謝忻在打工換宿社團的貼文被分享到Dcard論壇，不少人焦點卻放在她過去性醜聞，還痛批「看一次討厭一次」，釣出謝忻本人特地辦帳號在底下替自己發聲，引起熱烈討論。

有Dcard網友在臉書的打工換宿社團中，發現一篇快有兩千讚的貼文，仔細一看才知道原PO是女星謝忻，她在文中表示自己喜歡玩水，曾去過幾次綠島，對離島生活越來越有興趣，進而衍生去綠島或蘭嶼打工換宿的想法；謝忻也在文中簡單列出自己優點，像是有自由潛水、水肺執照，還會開車，精通中英台語和一點日語，個性熱情大方又活潑。

近日謝忻在打工換宿社團的貼文被分享到Dcard論壇，不少人焦點卻放在她過去性醜聞，還痛批「看一次討厭一次」，釣出謝忻本人特地辦帳號在底下替自己發聲，引起熱烈討論。(圖/ 摘自Dcard)

這篇貼文被網友分享到Dcard後，立刻引起熱烈討論，但不少人焦點不是放在打工換宿，而是謝忻先前當小三的醜聞，酸言酸語地揶揄，「她想找弟弟了」、「這咖看一次討厭一次」、「可以不要這樣嗎？我只想看沒有任何醜聞的台灣女藝人」、「小三跟外遇男都噁」。

而謝忻面對自己被Dcard網友出征不閃躲，特地申辦一個Dcard帳號「C阿姨」，出面留言一一回應，被懷疑是否為本人要她拍照證明，謝忻馬上跑去化妝自拍佐證是本人；有網友說到她裸照外流的事，謝忻超正向反擊「是胸貼」，她的各種直率又親切的留言，也讓不少網友替她說話，還幫她加油打氣，「很好啊，認真生活」、「認真努力過生活，沒什麼不可以」。