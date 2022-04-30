規律運動除了燃燒脂肪維持好體態，還能提升心肺功能延緩衰老，近年健康意識抬頭，健身風氣吹到男女老少，也讓室內健身房在短短幾年間爆紅。日本針對18歲以上成人研究關於肌力訓練長度與死亡風險存在之關係，發現每週進行30至60分鐘的力量訓練能有效降低心血管疾病、癌症等疾病，然而，過度訓練超過130至140分鐘患病率不減反增。

綜合日媒報導，該研究由東北大學、早稻田大學以及九州大學於英國運動醫學雜誌（BJSM）共同發表，團隊彙集1,252項調查肌肉訓練與死亡存在的關係，共採信16組可靠案例，證實長時間的肌肉刺激可能提高死亡風險。

該研究結果進一步支持世界衛生組織（WHO）的說法，建議18歲以上成年人，「每週進行2次重量訓練以及適度的有氧運動。」養成規律運動的習慣，與完全沒有鍛鍊的人相比，罹患慢性病的機率可以降低12%至17％。

結論得出，訓練時間與罹患疾病風險密切相關，每週進行30分鐘重量訓練，致死率降低9%；40分鐘降低17%；1個小時風險則降低18%。

然而，對於訓練時間越長、活得越久這件事，研究結果有了不同見解，根據曲線圖來看，特別是超過130至140分鐘，沒有顯著的健康成長情形，反而會增加心血管疾病、死亡以及癌症的可能。唯一風險持續遞減的疾病即二型糖尿病，訓練時間越長、風險越低。研究進一步補充，能肯定的是，適當的有氧運動搭配重量訓練可以有效降低患病的機率。