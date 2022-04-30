台中國立中興大學驚傳畢聯會會長侵吞172萬公款潛逃事件，讓下個月就要舉辦畢業典禮的硬屆畢業生不但沒有畢業紀念冊、照片可拿，甚至還要自掏腰包購買二手學士服，校方晚間緊急發布聲明表示將會先行代墊費用，但連繫上張姓前會長，對方卻僅回「一切上法院談」，不願說明。

興大畢聯會指出，張姓前會長與拍照廠商簽約20萬，卻超收費用多達70萬，連尾款都沒付，此外還有畢冊製作費9萬、學士服廠商80萬押金，以及上上屆畢聯會交接餘額3萬元，戶頭總數共計應有172萬元，如今竟連1塊錢都不剩，加上人已失聯多天，這才驚覺遭捲款潛逃，先行於本月11日罷免前會長，並由繼任段姓會長報警處理。

對此，興大校方證實確有其事，費用將會由校方先行代墊，承諾會讓畢業生拿到畢冊與紀念照，順利畢業，但案件已進入司法程序，不會多做評論；台中市第三警分局也證實13日已收到興大畢聯會提告詐欺、背信、侵占等罪，但目前由於單據尚未補齊，會先請段姓會長補件後，才能完成報案程序，屆時將通知張姓前會長到案說明，依法辦理。

據了解，校方在處理過程中，有連絡上張姓前會長，請對方說明，但對方不願現身、多做表示，僅淡回「一切上法院談」。畢聯會則表示，早在月初就曾質疑張姓前會長對金錢流向與進度交代不清，調閱存簿發現有多次擅自匯款、提領現金紀錄，未依規將公款存入帳號，詢問之後對方不斷跳針，甚至直接失蹤，完全找不到人，因此先行罷免，事後才發現戶內172萬不翼而飛，趕緊向警方報案。