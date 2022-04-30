惡名昭彰的伊斯蘭國（IS）綁架謀殺小組「披頭四」（Beatles）成員柯提（Alexanda Kotey），今天被美國法院判處終身監禁。

法新社報導，曾經是英國國民的柯提去年9月認罪，承認為4名美國人質在敘利亞遭殺害負責。

柯提2018年1月在敘利亞被庫德族民兵擄獲，交由駐伊拉克美軍處置後，於2020年被送往美國受審。（譯者：徐睿承）1110430