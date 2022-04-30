IS綁架謀殺小組「披頭四」成員柯提 遭判終身監禁 03:392022/04/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綁架謀殺小組「披頭四」（Beatles）成員柯提（Alexanda Kotey）。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惡名昭彰的伊斯蘭國（IS）綁架謀殺小組「披頭四」（Beatles）成員柯提（Alexanda Kotey），今天被美國法院判處終身監禁。 法新社報導，曾經是英國國民的柯提去年9月認罪，承認為4名美國人質在敘利亞遭殺害負責。 柯提2018年1月在敘利亞被庫德族民兵擄獲，交由駐伊拉克美軍處置後，於2020年被送往美國受審。（譯者：徐睿承）1110430 無業男染毒兼賣毒 遭警查獲「惡魔天使」咖啡包 21年前高職女遭綁票灌藥殺害 主嫌呂學展獲假釋 #柯提 #綁架 #謀殺 #小組 #披頭四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螺絲協會陳和成 今年啟動新會務 04:102022/04/19 產業特刊 在野黨提案成立鏡電視調閱小組 遭執政黨封殺 11:492022/04/28 政治 殘殺4美國人質 IS「披頭四」成員被定罪 20:152022/04/15 國際 俄邊談邊打 烏克蘭控大屠殺平民國際憤慨要制裁 23:552022/04/03 國際 時論廣場》別被印太經濟架構綁架（杜震華） 18:562022/04/16 時論廣場 立委踢爆前NCC高官 收鏡電視顧問費 04:102022/04/15 政治要聞 黑幫攜手中東毒梟 首見金新月毒品侵台 04:102022/04/09 社會新聞 22歲嫩妻要求蒙眼給「驚」喜 他下秒遭拔刀割喉險死 22:152022/04/28 國際 親上陣協訓烏軍! 美特戰教官揭「俄軍比ISIS不如」真相 20:052022/04/23 國際 不爽天道盟搶工程 角頭放炸彈恐嚇送辦 04:102022/04/17 社會新聞 台積電高雄設廠 環評連闖兩關 04:102022/03/29 產業．科技 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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