這亮點你找到了嗎？1名網友分享1張超商照片，問說照片亮點在哪？不少老司機還以為2樓座位區會出現情色畫面，結果真相公開，其實是該超商的分店名稱是「楊梅吐氣店」，位在桃園市楊梅區；另外網友還分享其他例子，像是「龍潭虎穴店」、「台中忠孝夜店」等。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，他拍下某處萊爾富超商的照片，只見該超商為在大樓一樓，分為樓下商品區與樓上座位區，他則問其他網友有沒有發現照片的「亮點」在哪，照片一公開吸引上千名網友爭相回答，友人猜想「疫情都沒有人」、「2樓毛玻璃怪怪的」、「我一直再看樓上玻璃有沒有兩隻手掌」等回應。

網友分享超商照片，問說照片亮點在哪？不少老司機以為2樓座位區會出現情色畫面，結果真相其實是該超商的分店名稱是「楊梅吐氣店」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

而其實正確解答是該超商的「分店名稱」為「楊梅吐氣店」，讓其他網友笑翻，紛紛留言「好特別的店名」、「名稱厲害了」、「有光宗耀祖店嗎」、「新店開的新店叫新店新店店」、「竹南還有 可愛店」、「楊梅吐氣下一家要叫光耀門楣」。

不少網友也分享看過的有趣分店名稱，像是桃園龍潭也有間超商是「龍潭虎穴店」、台中也有超商是「台中忠孝夜店」，還有像是「觀音菩薩店」、「彰化北斗七星店」、「竹南可愛店」、「還有浪漫店、黑金剛店、霸氣店」、「萬巒豬腳店」。