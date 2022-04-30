俄烏戰爭打了一個多月，仍然處於膠著狀態，俄軍重新集結部署後尚未發動大規模的攻擊，許多人都在猜測俄軍到底在磨菇什麼？在這種寒冷天氣中兩軍僵持的狀態中，讓人不禁想起戰場上飲酒的習慣，尤其俄烏雙方都算斯拉夫民族，而斯拉夫人愛喝酒是出了名的，在戰場上尤其如此。歷史上蘇聯領導人也不乏向戰場上的軍人運送伏特加以鼓舞士氣的例子，其作用不在激勵士兵奮力殺敵，而是安定軍心。因為士兵喝了酒雖然作戰加倍勇猛，但酒後作戰死傷更多，並不見得划算。而喝酒敗壞軍紀，則是俄羅斯軍隊長期以來最嚴重的問題。

從人類戰爭史上可以發現，酒精幾乎是每場戰爭中不能缺少的興奮劑，歷代士兵在酒精的刺激和麻醉下，一方面降低了死亡的恐懼，一方面也激發出驚人的力量，因此出征前以酒壯膽可說是史不絕書，這在東西方都有相同的道理。被稱為戰鬥民族的斯拉夫人，打仗跟喝酒更是不分家，以至於有人說在斯拉夫民族的戰場上都彌漫著伏特加的酒香。

俄羅斯軍隊酗酒的傳統長達數百年。圖為清朝時期沙俄入侵東北，佔領華人民宅後飲酒拍照慶祝。（圖／網路）★喝酒過量，有礙健康！

相關的文字記載指出，二戰時期納粹德國攻打蘇聯時，在基輔攻防戰上，數萬蘇軍喝下最後的伏特加後，手挽手高唱軍歌向德軍衝鋒。在知名的塞瓦斯托波爾戰役中，蘇軍堅守到1942年7月，史達林為表彰他們的英勇，還特意用軍艦為其送去伏特加犒賞部隊。史達林格勒攻防戰時，狙擊手在斷垣殘壁中艱苦守候，也靠伏特加抵禦寒冷並鼓舞堅持下去的勇氣。據蘇聯官方統計，蘇聯對抗納粹的衛國戰爭期間所消耗的酒類達到2.5億公升（約合20萬噸）以上，顯見同樣嗜酒如命的蘇聯領導人確實了解酒精在戰爭中的神奇作用。

蘇聯的領導人幾乎沒有不愛喝酒的，不過喜歡喝的酒也不太一樣，很多人認為提起斯拉夫民族愛喝酒的就是伏特加，其實未必。二戰時期的蘇聯獨裁者史達林就不愛伏特加，他是高加索人，當地是蘇聯加盟的格魯吉亞，蘇聯解體後獨立為現在的喬治亞共和國，而格魯吉亞盛產知名葡萄酒，是史達林的最愛。這名喜怒無常的暴君偶爾也喝法國白蘭地，但幾乎不喝伏特加。

史達林酷愛飲酒，自稱用餐只是為了喝酒，連開會時都邊開邊喝酒，酒瓶就直接擺講台上。（圖／網路） ★喝酒過量，有礙健康！

愛喝伏特加最有名的蘇聯領導人是赫魯雪夫，他是烏克蘭人，在史達林死後奪權，反過來批鬥躺在墳墓裡的史達林。當年史達林格勒攻防戰就是在赫魯雪夫的指揮下撐了下來還打了勝仗，好萊塢知名電影《大敵當前》裡，就安排一段情節演出赫魯雪夫用伏特加犒賞建立奇功的英雄狙擊手瓦西里．柴佐夫。

愛喝伏特加最有名的蘇聯領導人是赫魯雪夫，他是烏克蘭人，二戰時期領導過史達林格勒攻防戰，擊垮納粹的攻勢，因而保住莫斯科。（圖／網路）

蘇聯的領導人喜歡喝酒，其下的高級官員與將官們也不例外，在艱苦的戰場上經常用酒精來紓緩緊張的神經，因此中也常做出魯莽的決定與誇張的作為。這次俄軍攻打烏克蘭時在前線葬送了8名將官，外界認為將官折損率如此高，可能與俄軍高級軍官親赴前線展示勇氣的傳統有關，另外也有人認為這種現象可能是俄軍將官們習慣在前線飲酒而有魯莽行為所造成。將官如此，下屬的情況也差不多，蘇軍前線軍官常做出糊塗決策導致重大傷亡，例如二戰時期曾有蘇軍全營被俘，但軍官言語挑釁德軍，致使全營遭納粹士兵以機槍屠殺。

斯拉夫人愛喝酒是出了名的，在戰場上尤其如此，士兵喝了酒雖然作戰加倍勇猛，但通常死傷更多，不見得划算。（圖／推特@RichardPelland）★喝酒過量，有礙健康！

至於到士兵層級，蘇軍雖能吃苦耐勞，但戰爭中的對平民施暴、性侵、凌虐、掠奪的惡行則是臭名昭彰，不僅在二戰時期攻打德國時如此，在大軍經過波蘭與包括現在的烏克蘭、白俄羅斯、喬治亞等前蘇聯加盟共和國時，對自己的同胞也是同樣殘暴。最慘的是這些納粹佔領區的人民，被納粹與蘇軍來回凌虐，猶如人間地獄。

前蘇聯總統戈巴契夫發起禁酒運動，但得不到人民的支持，釀私酒的情況普遍，禁酒令最後在蘇聯解體後被掌權的俄羅斯總統葉爾欽廢除。

到蘇聯後期，由於酒精導致的犯罪問題太多，前蘇聯總統戈巴契夫發起禁酒運動，但得不到人民的支持，釀私酒的情況普遍，禁酒令最後在蘇聯解體後被掌權的前俄羅斯總統葉爾欽廢除。蘇聯解體後的俄羅斯經濟凋蔽，部隊盜賣武器情況普遍，軍官賣大型武器、士兵賣小型武器，當時就查出有士兵盜賣T-80坦克的反應式裝甲內的炸藥，拿來換酒喝，導致俄軍在格羅尼茲戰爭時損失大量坦克而落敗。類似的現象幾乎已成為基層俄軍的傳統，在這次對烏克蘭戰爭時，同樣發生坦克損失慘重與大量飛彈發射後失靈的現象，很多人懷疑這可能是部隊酗酒的傳統與軍紀敗壞所造成。

現任俄羅斯總統普丁不太愛喝烈酒，只會偶爾喝點香檳或啤酒，對軍隊也不禁酒 。（圖／路透）★喝酒過量，有礙健康！

俄軍也有一些領導人認識到這些軍隊沉疴，曾頒布各種限酒令，但執行上遇到重重的困難。俄軍的部隊裡流傳一種說法：「世界上不會喝伏特加的只有機器人。」現任總統普丁不愛喝酒，只會偶爾喝點香檳或啤酒，在飲酒一事也只對酗酒的政府官員訂立懲罰規定，不在政府或軍隊裡推行禁酒令。斯拉夫人普遍愛喝酒，俄羅斯或烏克蘭都差不多，如果能不要打仗，用拚酒來解決問題，應當是皆大歡喜。只是普丁不愛喝酒，因此看起來這事是不可能發生的。

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