「星光二班」出身的黃美珍將推出全創作EP《Lion of Judah》，近來釋出新歌〈猶大的獅子〉MV，她在拍攝現場大秀拳擊，平時有在打拳的她，當天提前稍請專業選手惡補，但因為不同教練的風格不太一樣，她自己有在場邊多練習，相當敬業，她苦笑：「我覺得最難的部分是得聽指令，立刻複頌喊並打拳，因為速度要快，也要有力道，所以剛開始有點反應不過來。」

她在現場卻發生掛彩事件，讓她痛到噴淚，還原當下情形，當時拍攝時，由教練在旁喊動作，演員就跟著打，「可能因為太專注，聽到什麼就反應什麼」，黃美珍記得當時聽見有人喊停，所以她就立刻停下來，但對手演員沒聽見，「所以那一拳擊中我的手把，然後打中我的鼻子」黃美珍餘悸猶存，「好險我有擋到，不然可能直接流鼻血，畢竟我們打的力道不輕」，但她反應超級無厘頭，幽默說：「當下也覺得好險，還好我不用整鼻子，不然我就慘了。」

她推出新EP分享，現在化身一人唱片公司，忙得不可開交，甚至連文案也不假手於他人，文思泉湧，完全由她撰寫，意義非凡，加上現在看到女兒「小星」日漸成長讓她寬慰，看到「小星」居然在沒有人教的情形下，自動自發，一手拿麥克風、一手彈鋼琴唱歌，她和老公張瑞哲（Tony）兩人整個被療癒。