帥氣外表在「台積電」面前不堪一擊？1名網友說他的朋友日前被女子拒絕約會，事後得知該女子原來只跟像是台積電員工「年薪百萬」的男生約會，無奈喊「原來『超帥』兩個字，在『年薪百萬』之前是不堪一擊的」；其他網友則笑說台積工程師是的加分項目，也有人說因為金錢吸引而來的反正也不會長久。

該網友在PTT上發文表示，他的朋友日前邀了1名中央大學畢業的女子約會，之後遭對方拒絕，朋友原本還不明白他自認長相不差，為何會被斷然拒絕，某天朋友發現女方的Instagram後才發現驚人真相，原來女方只想要找像是台積電工程師「年薪百萬」的男子約會，只會跟年薪百萬的人聯誼。

1名網友說他的朋友日前被女子拒絕約會，事後得知該女子原來只跟像是台積電員工「年薪百萬」的男生約會，無奈喊原來帥氣沒用。（翻攝自PTT）

1名網友說他的朋友日前被女子拒絕約會，事後得知該女子原來只跟像是台積電員工「年薪百萬」的男生約會，無奈喊原來帥氣沒用。（翻攝自PTT）

該網友發文說「我朋友才發現原來『超帥』兩個字，在『年薪百萬』之前是不堪一擊的」，他說坦白來講許多台積電員工因為種種原因都是單身，且台積電員工通常不太注重打扮，「通常是不帥的居多 其實不只台積電...」。

其他網友紛紛留言「理工男都太憨厚老實了」、「交友軟體自介打台積工程師，就一堆妹子滑了」、「前女友就是跟台積的跑了」、「在台北的夜店也很搶手，一堆妹看到gg狗牌就貼上去」、「要思考，用錢才能吸引到的女生，是你要的嗎」、「這年頭你沾沾自喜娶了這種拜金正妹，結果原本年收百萬人生勝利組，被花到變貧戶」。