「守夜人」樂團（Night Keepers）團長秦旭章，斜槓虛擬身份「安眠巫師」，推出首支單曲〈我們沒救了〉，對應他本身鑽研占星學、礦石、水晶…等有助於安適身心的能量，讓他能以「反心靈雞湯」語錄般的黑色幽默語氣，應對人⽣繁複多貌的問題，安眠巫師說：「我試圖替每個需要緩解焦慮的人們，提供宣洩情緒的力量。」

秦旭章不僅跨足製作、編曲、遊戲及影視劇配樂創作、更在 去年（2021）底創立全新音樂品牌「放飛音樂 」（WiFi Music），如今他也以虛擬身份「安眠巫師 Sleepy WiFi 」單飛推出全新創作計畫，他表示：「這一次，我使用結界讓正能量難以靠近，想用負能量化解負能量，負負得正，願能稍微解放一點對生命的困惑。」

被問到正能量、斯文的旭章怎會想用較暗黑的方式來呈現作品？他自爆從小其實就不愛紮衣服、上課也偷睡覺，內心有「中二」、「狂野」的一面。也自揭其實在「守夜人」作品中，「也有出現暗黑和壞壞的一面。」他表示人本來就會有私領域的一面，「跟我玩過桌遊、打球、電動相處過，就會發現我並沒有那麼斯文。」旭章也開心說：「分身『安眠巫師』，打造新身份，展現另一個人格，我甘之如飴，斜槓並不辛苦。」