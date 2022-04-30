1名女網友平時都會買成套內衣褲，近日她發現衣櫃裡只能內衣，內褲紛紛不見，但過段時間內褲又會回到衣櫃，原以為是丈夫收衣服放錯，結果某天她提早下班，發現剛洗完澡的婆婆手裡就是拿著她的內褲，婆婆還裝沒事地說「內褲好穿」，讓她超級崩潰。

該女網友在「匿名公社」發文表示，她每次買新的內衣、內褲都是一套的，但近日卻發現衣櫃裡許多成套的內衣褲都只剩下內衣，內褲紛紛不見，她平常都是手洗內褲，理應不會不見，但奇怪的是過一段時間後，內褲又會陸續出現在她衣櫃內，她原本以為只是丈夫收衣服時亂塞導致，殊不知事實非如此。

女網友發現衣櫃裡只能內衣，內褲紛紛不見，過段時間內褲又會回到衣櫃，某天她提早下班，竟發現剛洗完澡的婆婆手裡就是拿著她的內褲。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友說，日前某天她打完疫苗，提早回家，正想進浴室沖澡時，就在門口撞見剛洗完澡的婆婆，婆婆當天不知道她提早回家，她則赫然發現婆婆手中正拿著她的內褲，當下客氣地詢問怎麼回事，婆婆則笑笑回應「厚！阿梅啊！哩欸內褲袂賣、好穿餒！」（內褲不錯，好穿），就著就裝沒事走回房間。

該女網友無奈喊「那平常歸還的內褲，不就婆婆也穿過我也穿過了？我真的快瘋」；其他網友紛紛留言「全部換新一組」、「下次買透明蕾絲看她還敢不敢」、「趕快送內褲給婆婆呀」、「建議妳多買幾件薄紗蕾絲內褲，妳公公會感謝妳的」。